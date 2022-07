Suicidio assistito, anche ‘Antonio’ è idoneo ma la Commissione non ha indicato il farmaco (Di lunedì 11 luglio 2022) anche “Antonio” (nome di fantasia), paziente marchigiano 44enne, tetraplegico dal 2014 e assistito dal collegio legale dell’Associazione Luca Coscioni, “possiede tutti i requisiti per accedere al Suicidio assistito” ma manca il parere sul tipo di farmaco da utilizzare. Parere positivo dell’Asur Marche Un verdetto a metà, come siamo ormai abituati a leggere, quello che riguarda il marchigiano che, dopo Federico Carboni (alias “Mario”) è riuscito ad ottenere il via libera alla morte volontaria ma senza avere indicazioni sulle modalità o sul medicinale. Mesi di attesa, anni in molti casi, cause legali alle spalle. Poi, fa sapere l’Associazione Coscioni, Antonio ha ricevuto la risposta sugli esiti delle verifiche effettuate dalla Commissione medica istituita presso l’Asur Marche. Questa, ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 11 luglio 2022)“Antonio” (nome di fantasia), paziente marchigiano 44enne, tetraplegico dal 2014 edal collegio legale dell’Associazione Luca Coscioni, “possiede tutti i requisiti per accedere al” ma manca il parere sul tipo dida utilizzare. Parere positivo dell’Asur Marche Un verdetto a metà, come siamo ormai abituati a leggere, quello che riguarda il marchigiano che, dopo Federico Carboni (alias “Mario”) è riuscito ad ottenere il via libera alla morte volontaria ma senza avere indicazioni sulle modalità o sul medicinale. Mesi di attesa, anni in molti casi, cause legali alle spalle. Poi, fa sapere l’Associazione Coscioni, Antonio ha ricevuto la risposta sugli esiti delle verifiche effettuate dallamedica istituita presso l’Asur Marche. Questa, ...

