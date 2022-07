Studio Quintegia - Sulle elettriche l' Italia frena | a rischio gli obiettivi al 2030

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 11 luglio 2022) "L'è in ritardo all'appuntamento con gli attualiper ile la marcia verso la preparazione del nostro Paese al grande cambiamento, richiesto dall'elettrificazione del settore automotive, ha subito una battuta d'arresto nel 2022, rispetto a un 2021 in crescita". questa la fotografia scattata dal BEV Italy Progress Index, l'indice trimestrale realizzato dalla società di ricerca, prendendo in considerazione parco circolante, immatricolazioni e infrastrutture di ricarica, con l'obiettivo di indicare una percentuale di raggiungimento deglifissati per ildal Pniec (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima) sul fronte dell'adozione delle auto. Nel secondo trimestre il punteggio è pari a 46,8 su un massimo di 100, a ...