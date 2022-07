Strike con l’auto a Ostia: abbattono il lampione, poi fuggono e lasciano la macchina lì (FOTO) (Di lunedì 11 luglio 2022) Si sono schiantati contro un lampione della luce, lo hanno abbattuto. Poi non si sono certo fermati, ma hanno lasciato l’auto lì e sono fuggiti probabilmente a piedi. E questa mattina a Ostia, all’altezza del Curvone, tra piazzale Magellano e piazza Cesario Console, i cittadini si sono trovati di fronte quell’auto bianca incidentata, distrutta nella parte anteriore e il lampione dell’Acea divelto a terra, nelle vicinanze delle strisce pedonali sul lungomare Toscanelli. Passeggeri e conducenti in fuga L’incidente, probabilmente, è avvenuto nella notte. Ma è questa mattina, intorno alle 5, che l’auto bianca è stata trovata lì, a Ostia. Proprio quell’auto che si sarebbe schiantata, a velocità sostenuta, contro il lampione della luce, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 luglio 2022) Si sono schiantati contro undella luce, lo hanno abbattuto. Poi non si sono certo fermati, ma hanno lasciatolì e sono fuggiti probabilmente a piedi. E questa mattina a, all’altezza del Curvone, tra piazzale Magellano e piazza Cesario Console, i cittadini si sono trovati di fronte quelbianca incidentata, distrutta nella parte anteriore e ildell’Acea divelto a terra, nelle vicinanze delle strisce pedonali sul lungomare Toscanelli. Passeggeri e conducenti in fuga L’incidente, probabilmente, è avvenuto nella notte. Ma è questa mattina, intorno alle 5, chebianca è stata trovata lì, a. Proprio quelche si sarebbe schiantata, a velocità sostenuta, contro ildella luce, ...

