Stranger Things 4, il team dei sottotitoli ammette: "Abbiamo trollato i fan con descrizioni disgustose" (Di lunedì 11 luglio 2022) Gli autori dei coloriti sottotitoli di Stranger Things 4 svelano la ragione dell'uso di descrizioni così fuori dal comune e perfino disgustose. Chi ha guardato Stranger Things 4 con i sottotitoli, avrà notato un uso audace di questo strumento nel descrivere la musica di sottofondo come "epica" o dettagliando i movimenti "umidi" dei tentacoli. Il team dei sottotitoli della serie Netflix ha ammesso di aver trollato gli spettatori con descrizioni disgustose e colorite dei momenti clou dello show. In una nuova intervista con Vulture, le menti dietro i sottotitoli di Stranger Things hanno svelato il processo con cui hanno ...

