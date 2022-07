Strakosha sbarca in Premier League | visite mediche col suo nuovo club

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 11 luglio 2022) L’ormai ex portiere della Lazioincon il suoThomasha ormai salutato la Lazio alla scadenza del suo contratto e si prepara ad iniziare la sua nuova avventura tra le fila del Brentford. Il giocatore si accaserà a parametro zero e – come riportato dal MirroSport – sta svolgendo ledi rito in questi minuti. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.