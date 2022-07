Srebrenica | 27 anni fa il genocidio | migliaia a commemorazioni

Pubblicità

jojojackson98 : RT @JacZan: 11 luglio 1995. 27 anni fa il massacro di #Srebrenica. Quattro anni fa avevo scritto questo articolo su una insidiosa notizia f… - JacZan : 11 luglio 1995. 27 anni fa il massacro di #Srebrenica. Cinque anni fa avevo scritto questo. “Il fantasma di Ratko M… - JacZan : 11 luglio 1995. 27 anni fa il massacro di #Srebrenica. Quattro anni fa avevo scritto questo articolo su una insidio… - MauroTurri1 : RT @DarioBallini: #11luglio del 1995. 27 anni fa, oggi. L'orrore a #Srebrenica. - VidalSebastia : RT @merlino53: A Srebrenica, 27 anni fa, la più grande carneficina di civili in Europa dalla II guerra mondiale: Ratko Mladic e i suoi truc… -

Altreconomia

Come negli altri, non saranno presenti esponenti serbi e serbo - bosniaci che continuano a ... principali responsabili del massacro die del lungo assedio di Sarajevo, sono stati ..., Potoari © foto Andrea Rizza Goldstein A quasi trent'dal genocidio siamo molto lontani dall'avvio di un dialogo e di una discussione pubblica - in Bosnia Erzegovina e in Europa - ... "Srebrenica 2.0": sui luoghi della storia, oltre le narrative in conflitto (ANSAmed) - BELGRADO, 11 LUG - In Bosnia-Erzegovina sin dalle prime ore di stamane migliaia di persone stanno affluendo al cimitero-memoriale ...La conferenza "Le eroine di Srebrenica" marca le commemorazioni per il 27esimo anniversario della strage, definita genocidio dalla Corte internazionale di giustizia. "Le donne di tutto il mondo impari ...