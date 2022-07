Spunta l' hastag #ZelenskyCriminalWar Così la guerra si sposta sui social

Pubblicità

Forzazzurri

Nella giornata di ieri è stato lanciato l'meritiamo un lieto fine dal profilo instagram Urone Channel, diventando subito virale. Lo stesso Mertens ha lasciato un like al post, scatenando l'... Mertens vuole ancora il Napoli, spunta l'indizio social [FOTO] Direttamente dall'Inghilterra arriva la voce clamorosa che annuncia l'addio di Rafael Leao al Milan in questa sessione di calciomercato: nel suo futuro un top club di Premier League.Non è il primo indizio social, ma appare come un messaggio chiaro: Dries Mertens non ha cambiato idea e la sua priorità è restare al Napoli. L'attaccante belga ha messo un like su Instagram ad un post ...