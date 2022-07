“Sposa in rosso”, la nuova commedia di Gianni Costantino al cinema (Di lunedì 11 luglio 2022) Dal prossimo 4 agosto la pellicola prodotta da Fenix Entertainment e Vision Distribution con Eduardo Noriega e Sarah Felberbaum È in arrivo nelle sale italiane, distribuito da Adler Entertainment, “Sposa in rosso”, la nuova commedia corale di Gianni Costantino. Il film, prodotto da Fenix Entertainment e Vision Distribution vede come protagonisti l’attrice Sarah Felberbaum e lo spagnolo Eduardo Noriega, affiancati da Massimo Ghini, Anna Galiena, Cristina Donadio, Dino Abbrescia, Maurizio Marchetti e Roberta Giarrusso. Sposa in rosso, scritta da Gianni Costantino con Lorenzo Ciorcalo e Francesca Scialanca, nasce come una crime story e si trasforma in una commedia frizzante per poi esplodere in una ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 11 luglio 2022) Dal prossimo 4 agosto la pellicola prodotta da Fenix Entertainment e Vision Distribution con Eduardo Noriega e Sarah Felberbaum È in arrivo nelle sale italiane, distribuito da Adler Entertainment, “in”, lacorale di. Il film, prodotto da Fenix Entertainment e Vision Distribution vede come protagonisti l’attrice Sarah Felberbaum e lo spagnolo Eduardo Noriega, affiancati da Massimo Ghini, Anna Galiena, Cristina Donadio, Dino Abbrescia, Maurizio Marchetti e Roberta Giarrusso.in, scritta dacon Lorenzo Ciorcalo e Francesca Scialanca, nasce come una crime story e si trasforma in unafrizzante per poi esplodere in una ...

