Speranza: subito anche in Italia quarta dose di vaccino agli over 60 (Di lunedì 11 luglio 2022) (AGI) - Roma, 11 lug. - "L'Ecdc e l'Ema hanno aperto alla somministrazione della quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni. Già nella giornata di oggi adegueremo le nostre linee guida, circolari e indicazioni a questa determinazione. Apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione della quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni. Guai a pensare che la battaglia contro il Covid sia vinta, è ancora in corso e dobbiamo tenere un livello di attenzione e di prudenza": lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto al congresso nazionale Uil pensionati. Leggi su agi (Di lunedì 11 luglio 2022) (AGI) - Roma, 11 lug. - "L'Ecdc e l'Ema hanno aperto alla somministrazione dellaalle persone sopra i 60 anni. Già nella giornata di oggi adegueremo le nostre linee guida, circolari e indicazioni a questa determinazione. Apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione dellaalle persone sopra i 60 anni. Guai a pensare che la batta contro il Covid sia vinta, è ancora in corso e dobbiamo tenere un livello di attenzione e di prudenza": lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, intervenuto al congresso nazionale Uil pensionati.

Pubblicità

RadioGoldAl : Covid, ministro Speranza: 'Subito via alla quarta dose per gli over 60' - alessio53694390 : @sconnesso_ NON MOLLA L'OSSO. - sulsitodisimone : Speranza: subito anche in Italia quarta dose di vaccino agli over 60 - fisco24_info : Quarta dose over 60, Speranza: 'Subito al via': (Adnkronos) - Il ministro della Salute: 'La battaglia del Covid è a… - telodogratis : Quarta dose over 60, Speranza: “Subito al via” -