Spazio | telescopio James Webb | domani le prime immagini dal Planetario di Roma

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 11 luglio 2022) Il momento in cui un neonato apre gli occhi e vede la luce per la prima volta è sempre salutato dai genitori come una festa: anche quando il neonato si chiama, ed è unorbitante che di occhi ne ha uno solo, ma composto di 18 segmenti esagonali e ampio 6,5 metri, e i genitori sono gli astronomi di tutto il mondo, in fremente attesa di cogliere quello sguardo che si spalanca sull’universo. La “prima luce” delSpace Telescope verrà pubblicata, martedì 12 luglio, con un annuncio in diretta mondiale fatto daNASA ed ESA, le agenzie spaziali che, assieme all’Agenzia Spaziale Canadese, hanno progettato e lanciato il: il primo pacchetto di dati scientifici ottenuti dal nuovoverrà rilanciato in ogni ...