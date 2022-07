Sollicciano | olio bollente contro un agente delle polizia peniteziaria - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

Un carcere (foto repertorio) Un agente di polizia penitenziaria durante il turno di servizio nelle sezioni del carcere di, oggi alle 13,30 circa, è stato colpito dabollente lanciato da un detenuto. Vista la gravità delle ustioni, l'agente è stato condotto in ospedale grazie all'intervento del 118. ...... l'ultimo episodio è costato trenta giorni di prognosi ad un agente investito da un getto di...della visita di oggi - è stato annunciato un investimento di 11 milioni per il carcere di,...L'agente è stato soccorso e portato in ospedale per curare le ustioni. La UIL-PA: "La conduzione dell'istituto continua a essere lacunosa, aspettiamo interventi concreti" ...L’olio bollente sarebbe stato destinato a colpire un altro detenuto, ma alla fine ad avere la peggio è stato l’agente che è rimasto gravemente ustionato ...