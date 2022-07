Sold out per tributo a Morricone chiude ‘Concerti d’estate ai musei’ (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si è conclusa la rassegna estiva ‘Concerti d’estate ai musei’. Gran finale con il tributo tra musica e recitazione dedicato ad Ennio Morricone, genio assoluto della musica italiana che ha fatto registrare, ieri sera, il Sold out alla Corte della Rocca dei Rettori. La voce della soprano Silvia Dolfi e la chitarra di Aidan Zammit hanno condotto il pubblico in un viaggio nel mito senza tempo di Morricone e delle sue musiche che inebriavano i grandi registi di Hollywood. “Si è chiusa una rassegna, Concerti d’estate ai musei’, che ha offerto momenti di valore artistico e musicale pregevoli e ha valorizzato scenari di grande fascino, come gli spazi all’aperto che circondano la Rocca dei Rettori”, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si è conclusa la rassegna estivaai. Gran finale con iltra musica e recitazione dedicato ad Ennio, genio assoluto della musica italiana che ha fatto registrare, ieri sera, ilout alla Corte della Rocca dei Rettori. La voce della soprano Silvia Dolfi e la chitarra di Aidan Zammit hanno condotto il pubblico in un viaggio nel mito senza tempo die delle sue musiche che inebriavano i grandi registi di Hollywood. “Si è chiusa una rassegna, Concertiai, che ha offerto momenti di valore artistico e musicale pregevoli e ha valorizzato scenari di grande fascino, come gli spazi all’aperto che circondano la Rocca dei Rettori”, ...

