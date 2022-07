Softball, World Games 2022: Italia sconfitta anche da Cina Taipei, le azzurre ancora senza vittorie (Di lunedì 11 luglio 2022) Nessuna vittoria e tre sconfitte nel cammino dell’Italia ai World Games per quanto riguarda il Softball in termini di girone A. Le azzurre del manager Federico Pizzolini sono state sconfitte per 1-4 dalla rappresentativa di Cina Taipei, nome sportivo di Taiwan, e devono dunque lasciare l’Alabama dopo aver vissuto un cammino estremamente complicato. Tre, infatti, le partite giocate in poco più di 24 ore a causa del rinvio della prima per pioggia. Le azzurre vengono subito colpite da un errore difensivo che manda in prima base Yi-Ting Yang, e da qui nasce tutto ciò che, successivamente, la porta a firmare lo 0-1 su singolo di Chih-Ying Lin. Bella la reazione dell’Italia nel terzo inning, con una brillante serie di azioni che porta Fama a ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022) Nessuna vittoria e tre sconfitte nel cammino dell’aiper quanto riguarda ilin termini di girone A. Ledel manager Federico Pizzolini sono state sconfitte per 1-4 dalla rappresentativa di, nome sportivo di Taiwan, e devono dunque lasciare l’Alabama dopo aver vissuto un cammino estremamente complicato. Tre, infatti, le partite giocate in poco più di 24 ore a causa del rinvio della prima per pioggia. Levengono subito colpite da un errore difensivo che manda in prima base Yi-Ting Yang, e da qui nasce tutto ciò che, successivamente, la porta a firmare lo 0-1 su singolo di Chih-Ying Lin. Bella la reazione dell’nel terzo inning, con una brillante serie di azioni che porta Fama a ...

