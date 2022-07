Skriniar PSG, l’indiscrezione: la fumata bianca potrebbe arrivare a giorni (Di lunedì 11 luglio 2022) L’asse Inter PSG per quanto concerne Skriniar è sempre più caldo: l’affare potrebbe chiudersi a giorni Il difensore dell’Inter Skriniar è sempre più vicino a vestire la maglia del PSG, club di cui è pronto a rinforzare il reparto arretrato. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Marotta è ottimista sulla chiusura della trattativa: con la concreta possibilità di chiudere la trattativa tra 24/48 ore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 luglio 2022) L’asse Inter PSG per quanto concerneè sempre più caldo: l’affarechiudersi aIl difensore dell’Interè sempre più vicino a vestire la maglia del PSG, club di cui è pronto a rinforzare il reparto arretrato. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Marotta è ottimista sulla chiusura della trattativa: con la concreta possibilità di chiudere la trattativa tra 24/48 ore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

MatteoBarzaghi : Inter si sta lavorando ora alla risoluzione di Vidal. Su Skriniar si aspetta offerta del Psg che possa avvicinarsi… - MatteoBarzaghi : Per cui se Psg alza offerta scritta si chiude. Altrimenti Inter finalizza il rinnovo anche perché Skriniar a Milano… - MarcoBarzaghi : Inter e Psg ancora lontane per #Skriniar ma c'è ottimismo per la chiusura, nessun accordo a 65 milioni @barzacom_ - ManuelCoter : @corradone91 @le_Parisien_PSG 45mln Scamacca e poi fanno i tirchi per Skriniar, boh - Grande__Jack80 : @Marcellari77 Surrealismo puro. Il top quando dice che la Juve potrebbe dire al Psg aspetta a chiudere per Skriniar… -