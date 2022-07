Siracusa, Grotta dei Cordari: ‘mai visto nulla di simile’. Sharon Stone svela i segreti di questo luogo magico (Di lunedì 11 luglio 2022) Che la Sicilia sia una terra ricca di meraviglie è risaputo, ma a Siracusa esiste un luogo sconosciuto a molti e in grado di lasciare senza parole. È la Grotta dei Cordari, nel Parco Archeologico Neapolis; già nota in età greca come cava di pietra e prigione, nel 2021 è tornata ad aprire le sue porte al pubblico dopo una chiusura durata 40 anni. LEGGI ANCHE:– Sicilia, questo borgo diventa una piccola Olanda in primavera: lo spettacolo dei tulipani Il suo nome deriva dal fatto che i Siracusani qui vi lavoravano le corde: l’ampiezza e l’umidità naturale presenti al suo interno, permettevano loro di stendere bene le fibre vegetali e poi trasformarle in fili. Pochi giorni fa, la Grotta dei Cordari si è trasformata in uno straordinario set, ospitando ... Leggi su funweek (Di lunedì 11 luglio 2022) Che la Sicilia sia una terra ricca di meraviglie è risaputo, ma aesiste unsconosciuto a molti e in grado di lasciare senza parole. È ladei, nel Parco Archeologico Neapolis; già nota in età greca come cava di pietra e prigione, nel 2021 è tornata ad aprire le sue porte al pubblico dopo una chiusura durata 40 anni. LEGGI ANCHE:– Sicilia,borgo diventa una piccola Olanda in primavera: lo spettacolo dei tulipani Il suo nome deriva dal fatto che ini qui vi lavoravano le corde: l’ampiezza e l’umidità naturale presenti al suo interno, permettevano loro di stendere bene le fibre vegetali e poi trasformarle in fili. Pochi giorni fa, ladeisi è trasformata in uno straordinario set, ospitando ...

Pubblicità

VergiliaBB : RT @N_i_c_o_la: Reportage di #SharonStone per la collezione #Dolceegabbana Alta Gioielleria nella Grotta dei Cordari a #Siracusa. Stasera… - gaebia : Sharon Stone all'evento Dolce&Gabbana a Siracusa: incantata dalla Grotta dei Cordari - Questa è la Sicilia questa… - LinaPenny1 : RT @N_i_c_o_la: Reportage di #SharonStone per la collezione #Dolceegabbana Alta Gioielleria nella Grotta dei Cordari a #Siracusa. Stasera… - infoitcultura : Sharon Stone all'evento Dolce&Gabbana a Siracusa: incantata dalla Grotta dei Cordari - VIDEO - sebastianoragu1 : RT @N_i_c_o_la: Reportage di #SharonStone per la collezione #Dolceegabbana Alta Gioielleria nella Grotta dei Cordari a #Siracusa. Stasera… -