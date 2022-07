Sindaco Tommasi | ‘Gsk in questi anni ha fatto molto per Verona’

(Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – “Gsk inhaper Verona e ha dimostrato sul campo quanto può dare alla comunità, al di là dell’aspetto produttivo. Mi riferisco alla capacità del Gruppo di generare valore e di avere da sempre una visione a lungo temine, visione che in Italia manca perché impegnata a gestire l’emergenza”. Lo ha detto Damiano, neodi Verona intervenendo al convegno “InnovaCtion – cosa serve alle idee per diventare salute, impresa, futuro”, evento per confrontarsi sul valore della ricerca e dell’innovazione in sanità promosso e realizzato da GlaxoSmithKline, che si è tenuto oggi a Verona in occasione dei suoi 90di presenza in Italia. “La pandemia – ha ricordato– ci hacapire ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Per il perdurare della siccità, il sindaco di Verona, Damiano Tommasi ha firmato l'ordinanza che limita l'uso dell'… - radiosilvana : RT @AlekosPrete: Lo striscione oltraggioso di CasaPound contro la decisione del sindaco Damiano Tommasi di tornare a esporre nel suo pennon… - giu_cant : RT @AlekosPrete: Lo striscione oltraggioso di CasaPound contro la decisione del sindaco Damiano Tommasi di tornare a esporre nel suo pennon… - RossanaGiannan2 : RT @AlekosPrete: Lo striscione oltraggioso di CasaPound contro la decisione del sindaco Damiano Tommasi di tornare a esporre nel suo pennon… - bergami_matteo : RT @AlekosPrete: Lo striscione oltraggioso di CasaPound contro la decisione del sindaco Damiano Tommasi di tornare a esporre nel suo pennon… -

Lo ha detto Damiano, neosindaco di Verona intervenendo al convegno "InnovaCtion " cosa serve alle idee per diventare salute, impresa, futuro", evento per confrontarsi sul valore della ricerca ..."La soluzione trovata con la Soprintendenza rispetto al concerto dei Kiss va nell'ottica di condividere il percorso di valorizzazione e tutela del monumento Arena - precisa il- . ...Roma, 11 lug. (Adnkronos Salute) - "Gsk in questi anni ha fatto molto per Verona e ha dimostrato sul campo quanto può dare alla comunità, al di là dell'aspetto ...Il risultato sarebbe quello di un invito ai Kiss per eliminare questa parte dello spettacolo Ecco tutti i possibili brani in scaletta Condividi. Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato ...