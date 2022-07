Siccità: emergenza sempre gravissima in pianura padana (Di lunedì 11 luglio 2022) Resta ancora "gravissima" la Siccità che interessa la pianura padana: "I livelli del fiume stabilizzati al ribasso rimangono ben al di sotto del minimo per poter allontanare lo spettro del danno ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 luglio 2022) Resta ancora "" lache interessa la: "I livelli del fiume stabilizzati al ribasso rimangono ben al di sotto del minimo per poter allontanare lo spettro del danno ...

Siccità: emergenza sempre gravissima in pianura padana Resta ancora "gravissima" la siccità che interessa la pianura padana: "I livelli del fiume stabilizzati al ribasso rimangono ben al di sotto del minimo per poter allontanare lo spettro del danno ambientale nel Delta e di quello ... Cia - Agricoltura: gasolio, un errore aver tolto il credito d'imposta ... le ripercussioni della guerra in Ucraina e l'emergenza siccità. Senza tralasciare il tema manodopera e la pericolosa questione peste suina e gestione fauna selvatica".