Siamo un Paese vintage, il Mundial 82 lo conferma (Di lunedì 11 luglio 2022) Stamattina compro la Gazzetta dello Sport ed in prima pagina oltre al mercato calcistico c'è la rievocazione del quarantennale della vittoria al Mundial dell'82. Mi direte: e allora? Allora un anno fa la Nazionale di Mancini vinceva il secondo Europeo della nostra storia calcistica continentale di pedatori ed in prima pagina nisba. Ma alla decima pagina de la Gazza c'è la rievocazione… Perché queste considerazioni? Perché sono cambiate le regole del giornalismo e della dazione delle notizie: i giornali – dovendo rincorrere i social e genuflettersi a loro – hanno cambiato la gerarchia delle notizie che in primo luogo consiste(va) nella breve durata del tempo. Ma in realtà si è avuto un cambiamento più profondo: il nostro Paese – che non è più da tempo un Paese – ha iniziato una sorta di rievocazione di momenti topici della sua storia e ...

