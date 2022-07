Show di De Sica e Mannoia | corse speciali per Salerno

(Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Manca poco più di un mese ai due imperdibili appuntamenti dell’estate 2022 a Maiori dove sono attesi Fiorella(17 agosto) e Christian De(18 agosto) e per chi vorrà sarà possibile raggiungere l’Anfiteatro del Porto Turistico con una corsa serale speciale dedicata, andata e ritorno da. Grazie all’accordo con la Travelmar, la compagnia di navigazione punto di riferimento per i collegamenti marittimi trae la Costiera Amalfitana, in occasione dei duegli spettatori interessati potranno acquistare, insieme al biglietto per lo spettacolo, anche un ticket speciale per il trasporto marittimo che partirà da, molo di Piazza della Concordia alle ore 20.00 (arrivo a Maiori ore 20.30) e farà ritorno da ...

Prima dello show di De Sica, altri due appuntamenti inseriti nel cartellone: domenica 31 luglio il concerto all'alba di Silvia Mezzanotte e Simone Sala che si terrà alle 5.45 sul tratturello di ...