Shiloh Jolie-Pitt | il regalo di mamma Angelina Jolie è il concerto dei Maneskin

Pubblicità

lilcutiegremlin : RT @Whoopsee_it: Angelina Jolie e la figlia Shiloh al concerto dei Måneskin al Circo Massimo di Roma. OGNI RIPRODUZIONE È STRETTAMENTE RIS… - stefanodonno75 : News 5 G da un'idea di Stefano Donno : Angelina Jolie e la figlia Shiloh si scatenano al ... - fairyoceans : RT @LaGrevia: La genetica mi affascina molto soprattutto quando vedo gente come Shiloh Jolie-Pitt che riescono a sembrare identici sia al p… - itsmechiara25 : RT @violet_blue9: Shiloh Jolie-Pitt l’unione perfetta tra la bellezza di Angelina Jolie e quella di Brad Pitt - 3_nompaengi : RT @Whoopsee_it: Angelina Jolie e la figlia Shiloh al concerto dei Måneskin al Circo Massimo di Roma. OGNI RIPRODUZIONE È STRETTAMENTE RIS… -

L'attrice Premio Oscar ha assistito a Roma all'esibizione del gruppo insieme a sua figliaPitt. Foto e filmati dei fan la riprendono mentre balla nell'area vip. La star è in Italia per le riprese del suo ultimo film C'era anche Angelinaa ballare tra il pubblico che, ...... parla Gabriele Muccino I Maneskin si sono esibiti al Circo Massimo di Roma alla presenza di quasi 90mila persone (tra il pubblico era presente anche Angiolinacon sua figlia) e ...L'attrice e regista è nella Città eterna per girare un film tratto da uno dei romanzi di Alessandro Baricco e non si è lasciata scappare l'occasione: è corsa al Circo Massimo per assistere allo show d ...Il concerto dei Maneskin al Circo Massimo è stato un successo: la band si è imposta con musica travolgente e look unici ...