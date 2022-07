Sfila con i vestiti che aveva quando tentarono di violentarla: il messaggio di Martina al Miss Venice Beach (Di lunedì 11 luglio 2022) 'Se ti vesti così te la cerchi', le aveva detto un'amica. Così la giovane concorrente ha voluto raccontare la sua storia per invitare le vittime a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 11 luglio 2022) 'Se ti vesti così te la cerchi', ledetto un'amica. Così la giovane concorrente ha voluto raccontare la sua storia per invitare le vittime a ...

Pubblicità

gravitazeroeu : «Vestita così te le cerchi»: e Martina sfila con gli abiti del giorno in cui hanno tentato di violentarla #violenza… - fiorinfiorello7 : RT @islandofknives: Sindaci di vari comuni di villeggiatura emettono ordinanze contro i turisti in costume in giro per le città. Questione… - islandofknives : Sindaci di vari comuni di villeggiatura emettono ordinanze contro i turisti in costume in giro per le città. Questi… - flores_milano : @red_mask9 È che il Corsivo deve competere con il Transgender. So che non lo conosce più nessuno.. Non protesta, no… - disinformate_it : RT @ilmanifesto: Accordo troppo caro, Musk si sfila. Con Twitter sarà battaglia legale | il manifesto #ilmanifesto -