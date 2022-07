Serie A cimitero di elefanti? Cilli: “Non credo, i ritorni sono usato garantito” (Di lunedì 11 luglio 2022) Serie A cimitero elefanti – In molti si chiedono se la Serie A stia diventando un cimitero di elefanti. Il nostro Luca Cerchione ha sottoposto la domanda a Luca Cilli, giornalista di Sky Sport, esperto di calciomercato. “Non credo che la Serie A stia diventando un cimitero di elefanti. Lukaku e Pogba rappresentano l’usato garantito, ma di primissimo livello. Di Maria, nel nostro campionato, può fare tranquillamente la differenza, nonostante sia un po’ in là con gli anni. Questi investimenti rappresentano parte di un progetto portato avanti da Inter e Juve. sono scelte mirate, nulla di improvvisato. L’attaccante belga è la punta che serviva a Simone ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 11 luglio 2022)– In molti si chiedono se laA stia diventando undi. Il nostro Luca Cerchione ha sottoposto la domanda a Luca, giornalista di Sky Sport, esperto di calciomercato. “Nonche laA stia diventando undi. Lukaku e Pogba rappresentano l’, ma di primissimo livello. Di Maria, nel nostro campionato, può fare tranquillamente la differenza, nonostante sia un po’ in là con gli anni. Questi investimenti rappresentano parte di un progetto portato avanti da Inter e Juve.scelte mirate, nulla di improvvisato. L’attaccante belga è la punta che serviva a Simone ...

