Sei Sorelle anticipazioni | Blanca avvelenata | Cristobal trova il colpevole

(Di lunedì 11 luglio 2022) Arrivano le nuovedella soap Sei, che va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16:00 e in replica su Rai Play. Che cosa succederà nei prossimi episodi? La grande protagonista sarà, che inizierà a stare molto male dopo aver accusato dei forti dolori allo stomaco. Si verrà poi a sapere che la povera Silva è statasi metterà a indagare, deciso a scoprire chi possa aver compiuto un simile gesto. Nel frattempo, Adela vuole vivere con German e così comunica alle sueche presto lascerà la loro abitazione: sarà la scelta giusta? Seinuove puntate: la scelta di Adela Nelle nuove puntate di Sei, prossimamente in onda su Rai 1, German otterrà ciò che vuole, visto che Adela preparerà ...

Pubblicità

AlexGadeaOff_IT : Nuova settimana con Cristóbal e Sei Sorelle, ore 16:00, Rai Uno. #alexgadea #seisorelle - ParliamoDiNews : Sei sorelle, anticipazioni puntata 12 luglio 2022: `La fuga di Elisa` #Greysanatomy #Tramequotidiane… - nicolasavoia : Sorelle al limite dall'una e venti alle sei del mattino! @AleStonata - tuttotv_info : Sei Sorelle, le trame dall’11 al 15 luglio 2022 (Rai1) - redazionetvsoap : #seisorelle #anticipazioni La #trama di #domani, #12luglio -

Un altro domani,anticipazioni prossime puntate del 12 luglio Le anticipazioni delle prossime puntate di Un altro domani e, che vedremo in onda nel pomeriggio del 12 luglio su Canale5, .../ Anticipazioni 11 luglio: il piano di Gabriel funzionerà per FranciscaLe anticipazioni di Un altro domani e Sei Sorelle, in onda con le rispettive puntate il 12 luglio: Julia decisa nel suo piano, mentre Elisa ...Sei sorelle, anticipazioni 11 luglio: il piano di Gabriel per Francisca, il suo segreto sarà al sicuro o le Silva la scopriranno una volta per tutte