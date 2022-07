Scuola, il piano per la riapertura non esiste: il governo è fermo su spazi, aerazione e protocollo. E il personale Covid sembra destinato a sparire (Di lunedì 11 luglio 2022) A circa un mese dalla fine delle scuole, non si sa nulla di come riprenderanno. I dirigenti scolatici, di fronte della nuova ondata della pandemia, hanno iniziato a chiedere delucidazioni e vorrebbero lavorare per arrivare pronti al suono della prima campanella a settembre, ma dal governo, per ora, non arrivano notizie. Nonostante la seconda estate pandemica con lo stesso ministro, Patrizio Bianchi, i ritardi sono gli stessi degli anni scorsi. Eppure i temi sono sempre quelli: gli impianti di aerazione, gli spazi, l’organico. Il protocollo che sindacati e ministero dovrebbero firmare non si vede ancora e sembra destinato a sparire anche il cosiddetto “contingente Covid” (il personale aggiuntivo assunto per far fronte alla pandemia) ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) A circa un mese dalla fine delle scuole, non si sa nulla di come riprenderanno. I dirigenti scolatici, di fronte della nuova ondata della pandemia, hanno iniziato a chiedere delucidazioni e vorrebbero lavorare per arrivare pronti al suono della prima campanella a settembre, ma dal, per ora, non arrivano notizie. Nonostante la seconda estate pandemica con lo stesso ministro, Patrizio Bianchi, i ritardi sono gli stessi degli anni scorsi. Eppure i temi sono sempre quelli: gli impianti di, gli, l’organico. Ilche sindacati e ministero dovrebbero firmare non si vede ancora eanche il cosiddetto “contingente” (ilaggiuntivo assunto per far fronte alla pandemia) ...

