Scoperta dell’America, falsa la data del 1492: l’assurda verità tenuta nascosta per anni (Di lunedì 11 luglio 2022) L’America non sarebbe stata Scoperta nel 1492. Una rivelazione che ha dell’incredibile e che arriva da parte di un esperto dopo anni di ricerche. Cristoforo Colombo è considerato a tutti… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 11 luglio 2022) L’America non sarebbe statanel. Una rivelazione che ha dell’incredibile e che arriva da parte di un esperto dopodi ricerche. Cristoforo Colombo è considerato a tutti… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

Gandalf1948 : Nicolai Abildgaard, 'La rinascita dell'apprendimento, l'invenzione della stampa e della polvere da sparo e la scope… - fabietto68 : @LaStampa @MassimGiannini Provate a chiedere a un maturando la data della scoperta dell'America, dello sbarco sulla… - Viko39s : @LegaSalvini La scoperta dell'acqua calda ! In Francia é la stessa cosa , ed in Francia sono alla seconda generazio… - ENBYD1SASTER : @giadamoccamamt @bracioIa @LisaDMona @miserablelemon legato ancora al razzismo, perché anche se come società si odi… - Lollover94 : @lollo2315 @LazialeDisci @UomoRango O l'aquila americana, non conosciuta in Europa prima della scoperta dell'Americ… -