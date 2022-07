(Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – Apprensione fortunatamente finita inVillecco, dopo che Carmine, 48enne sottufficiale dell’Esercito, originario di Battipaglia, aveva fatto perdere le sue tracce, aaveva lasciatodicendo alla moglie: “vado a fare quattro passi”, e da quel momento aveva fatto perdere le sue tracce. La donna, non riuscendo a contattare il marito, è andato a denunciare la scomparsa presso la Caserma dei Carabindi Piedimonte Matese che ha avviato le ricerche cui stanno collaborando anche gli uomini della Protezione Civile di. Il lieto fine è arrivato in serata quando è statonei pressi di un ...

Pubblicità

anteprima24 : ** #Scomparso ieri a Gioia Sannitica, ritrovato a poca distanza da casa ** - MessinaMag : Ecco una testimonianza pubblicata su Facebook, oggi, 11 luglio 2022,dalla giornalista di Raiuno Serena Bortone, sul… - TV7Benevento : 62enne scomparso su monti Campitello, ricerche in corso. - - paolo1957 : @Nicola_Bressi E questo? Ieri camminava sgraziatamente sullo stipite della porta, poi ho girato l'occhio ed è scomp… - infoitinterno : Sanremo: cadavere ritrovato vicino al Morgana, era scomparso da ieri notte al termine di una serata con gli amici (… -

Ecco una testimonianza pubblicata su Facebook, oggi, 11 luglio 2022, dalla giornalista di Raiuno Serena Bortone, sull'ex direttore Angelo Guglielmi,. Ha aggiunto la Bortone : 'che sia ......di Campobasso per una persona dispersa a Campitello Matese presumibilmente dal pomeriggio di. ... hanno perlustrato la zona montuosa adiacente la vettura dello, punto da cui ...da ieri. L’appello del figlio. Da ieri sono in corso sulle montagne di Campitello Matese (Campobasso) le ricerche di un 62enne campano, Raffaele Botticella, residente a Torrecuso (Benevento). L’auto d ...Il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell’Azienda USL Toscana Centro ricorda con grandissima gratitudine e affetto Alessandro Zuddas, scomparso improvvisamente sabato 9 luglio. Al cordoglio per ...