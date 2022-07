Scomparsa Manzo | indagata anche la mamma di Loredana Scannelli

(Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPrata di Principato Ultra (AV) – Nuovi sviluppi per il caso delladi Mimì. La Procura di Avellino ha iscritto nel registro degli indagati una quarta persona. Si tratta delladiche deve rispondere di favoreggiamento personale. Nel frattempo il prossimo 26 luglio si effettueranno gli accertamenti tecnici sulla Volkswagen T-Roc noleggiata da Romina, figlia di Mimì ma guidata dall’amicail giorno delladi. Accertamenti che saranno effettuati dal RIS di Roma con l’ausilio del luminol a caccia di tracce del 71enne scomparso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... ed il Maggioreper la DIA. Presenti anche il Presidente del Consiglio Regionale della ...e alla studentessa Letizia Punturiero per l'istituto Piria di Rosarno figlia dell'imprenditrice...Avellino . Si cerca ancora la verità, a un anno e mezzo di distanza dalladi Mimì: erano le 21.57 dell'otto gennaio 2021 quando il 69enne di Prata viene visto per l'ultima volta a un incrocio lungo la strada che porta all'Annunziata. Poi, il buio. Ma ora c'...Scomparsa di Mimì Manzo da Prata Principato Ultra, a fine luglio l'esame sull'auto noleggiata da Romina per la sua festa di compleanno ...Scomparsa di Mimì Manzo: identificate le targhe delle auto sospette. Il caso vicinissimo ad una svolta: ultime notizie ...