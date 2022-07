Scienza, così il suono allevia il dolore: circuito neurale alla base dell’effetto analgesico (Di lunedì 11 luglio 2022) Il sollievo dal dolore mediante il suono non e’ puramente attribuibile alla riduzione dello stress e alla distrazione. Un nuovo studio rivela un circuito neurale alla base dell’analgesia indotta dal suono nel cervello dei topi. A realizzarlo, un gruppo multidisciplinare guidato dai ricercatori dell’Universita’ di Scienza e Tecnologia della Cina, pubblicato oggi su Science. Anche se i meccanismi alla base del sollievo dal dolore indotto dalla musica negli esseri umani sono probabilmente piu’ complicati di quelli nei topi, i risultati potrebbero ispirare lo sviluppo di futuri interventi di gestione del dolore. E’ noto che il ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 luglio 2022) Il sollievo dalmediante ilnon e’ puramente attribuibileriduzione dello stress edistrazione. Un nuovo studio rivela undell’analgesia indotta dalnel cervello dei topi. A realizzarlo, un gruppo multidisciplinare guidato dai ricercatori dell’Universita’ die Tecnologia della Cina, pubblicato oggi su Science. Anche se i meccanismidel sollievo dalindotto dmusica negli esseri umani sono probabilmente piu’ complicati di quelli nei topi, i risultati potrebbero ispirare lo sviluppo di futuri interventi di gestione del. E’ noto che il ...

