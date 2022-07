Schumacher | ' Combattere con Lewis è stato speciale'

(Di lunedì 11 luglio 2022) Secondo piazzamento a punti di fila per Mick, per il quale il 6° posto del GP d'Austria rappresenta il miglior risultato della carriera. Silverstone può essere stata una svolta per il ...

Secondo piazzamento a punti di fila per Mick, per il quale il 6° posto del GP d'Austria rappresenta il miglior risultato della carriera. Silverstone può essere stata una svolta per il tedesco, mentre la Haas , nonostante sia stata ...Ma la prestazione percontro Ferrari e Red Bull non c'è, se non per qualche sporadica ... LA HAAS EVOLANO - Che bella Haas. E che grande Mick. La scuderia di Steiner ...Il tedesco è stato assoluto protagonista a Spielberg, dove ha combattuto a più riprese con Hamilton sfruttando una Haas ottimamente bilanciata e molto competitiva ...Gaia Caimi | Mick Schumacher: "La battaglia con Lewis è stata piuttosto divertente. È sorprendente vedere che siamo stati in grado di combattere così a lungo.