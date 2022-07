Schiaffo del M5s al governo: no alla fiducia al Dl Aiuti. Draghi sale al Quirinale (Di lunedì 11 luglio 2022) Schiaffo del M5s al governo. I pentastellati non partecipano al voto di fiducia sul decreto Aiuti alla Camer a. Il testo passa con 266 sì e 47 no. Ma sul provvedimento la tensione si sposta al Senato ,... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 luglio 2022)del M5s al. I pentastellati non partecipano al voto disul decretoCamer a. Il testo passa con 266 sì e 47 no. Ma sul provvedimento la tensione si sposta al Senato ,...

