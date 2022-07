Scamacca PSG, Mancini favorevole: «Giocare all’estero regala esperienza» (Di lunedì 11 luglio 2022) Il c.t. della Nazionale Roberto Mancini si è detto favorevole al possibile passaggio di Scamacca al PSG Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche del possibile trasferimento di Gianluca Scamacca al PSG. Scamacca-PSG – «Brutta notizia per me? No, no, anzi: glielo consiglierei senz’altro. Giocare all’estero regala esperienza, fa conoscere un calcio diverso, situazioni differenti. Aiuta a crescere». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Il c.t. della Nazionale Robertosi è dettoal possibile passaggio dial PSG Roberto, commissario tecnico della Nazionale italiana, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche del possibile trasferimento di Gianlucaal PSG.-PSG – «Brutta notizia per me? No, no, anzi: glielo consiglierei senz’altro., fa conoscere un calcio diverso, situazioni differenti. Aiuta a crescere». L'articolo proviene da Calcio News 24.

