Sassuolo | Obiang torna in campo dopo oltre un anno | la gioia sui social – FOTO

Il centrocampista Obiang è tornato in campo dopo oltre un anno di assenza nell'amichevole tra Sassuolo e Real Vicenza. Pedro Obiang è tornato a calcare il terreno di gioco dopo oltre un anno di assenza. Il centrocampista è sceso in campo per uno spezzone di partita nel corso dell'amichevole tra Sassuolo e Real Vicenza. E sui social il calciatore ha espresso tutta la sua gioia: «386 giorni dopo si torna sui campi da gioco. Tante benedizioni famiglia e buon lunedì». 386 dias después volvemos a los terrenos de juego . Muchas bendiciones familia y buen lunes .

