Sarà battuto all’asta il diario di bordo dell’Enola Gay che racconta i momenti tragici della bomba su Hiroshima (Di lunedì 11 luglio 2022) “Mio Dio, cosa abbiamo fatto!” Il capitano Robert A. Lewis, copilota del B-29 Superfortress chiamato ‘Enola Gay’, scrisse queste parole immortali poco dopo le 8:16 del 6 agosto 1945. Pochi istanti dopo che lui e i suoi compagni di equipaggio avevano sganciato la bomba atomica sui cittadini di Hiroshima. Il corso della storia cambiò in quel preciso momento: una bella giornata esplose in una luce accecante. Una palla di fuoco nucleare rase al suolo la città giapponese. Furono almeno 100.000 i morti e la seconda guerra mondiale si avvicinò alla sua fine. E lì, in alto, ma così partecipe della devastazione sottostante, c’era Robert Lewis a raccontare ogni momento spettacolare e terribile. Era tra la dozzina di membri dell’equipaggio dell”Enola Gay’ che consegnarono al Giappone la bomba da ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 luglio 2022) “Mio Dio, cosa abbiamo fatto!” Il capitano Robert A. Lewis, copilota del B-29 Superfortress chiamato ‘Enola Gay’, scrisse queste parole immortali poco dopo le 8:16 del 6 agosto 1945. Pochi istanti dopo che lui e i suoi compagni di equipaggio avevano sganciato laatomica sui cittadini di. Il corsostoria cambiò in quel preciso momento: una bella giornata esplose in una luce accecante. Una palla di fuoco nucleare rase al suolo la città giapponese. Furono almeno 100.000 i morti e la seconda guerra mondiale si avvicinò alla sua fine. E lì, in alto, ma così partecipedevastazione sottostante, c’era Robert Lewis are ogni momento spettacolare e terribile. Era tra la dozzina di membri dell’equipaggio dell”Enola Gay’ che consegnarono al Giappone lada ...

