Sanzioni e nucleare. Il ministro degli Esteri iraniano a Roma e in Vaticano (Di lunedì 11 luglio 2022) Hossein Amir-Abdollahian, ministro degli Esteri della Repubblica islamica dell’Iran, ha lasciato Teheran questa mattina diretto a Roma. Come anticipato da Formiche.net, il capo della diplomazia iraniana, politico che fu molto vicino a Qassem Soleimani, comandante delle Quds Force ucciso da un drone statunitense all’inizio del 2020, incontrerà l’omologo italiano Luigi Di Maio e si recherà in Vaticano per un faccia a faccia con il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, e con monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati Uniti. Previsti nella sua agenda anche alcuni eventi e incontri politici. Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa iraniane, il ministro ha spiegato che sarebbe previsto anche un incontro con il presidente del ... Leggi su formiche (Di lunedì 11 luglio 2022) Hossein Amir-Abdollahian,della Repubblica islamica dell’Iran, ha lasciato Teheran questa mattina diretto a. Come anticipato da Formiche.net, il capo della diplomazia iraniana, politico che fu molto vicino a Qassem Soleimani, comandante delle Quds Force ucciso da un drone statunitense all’inizio del 2020, incontrerà l’omologo italiano Luigi Di Maio e si recherà inper un faccia a faccia con il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, e con monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati Uniti. Previsti nella sua agenda anche alcuni eventi e incontri politici. Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa iraniane, ilha spiegato che sarebbe previsto anche un incontro con il presidente del ...

