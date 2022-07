Santori: “Coltivo cannabis”. Ce n’eravamo accorti (Di lunedì 11 luglio 2022) Mattia Santori si fa le canne: il leader delle sardine e ora consigliere Pd a Bologna si è confessato con l’Italia. Embè? Di castronerie e teorie campate in aria ne ha dette a sufficienza fin dall’esordio, quindi la cosa poco ci stupisce! Ma il giovane ribelle è andato oltre facendo, come dicono, “coming out” – addirittura? – raccontando che non volendo aumentare la criminalità se la coltiva a casa la cannabis. “Rischio fino a 6 anni di carcere” ha riferito, orgoglioso e sprezzante del pericolo il Nelson Mandela delle piantine, sferrando il solito slogan: “Il Parlamento accetti una situazione che già esiste nel Paese e legiferi a difesa dei pazienti e di 6 milioni di consumatori”. Non manca infatti il riferimento politically correct dei pazienti utilizzati ormai come scudo per farsi qualche cannetta in compagnia degli amici, nella Bologna universitaria ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 11 luglio 2022) Mattiasi fa le canne: il leader delle sardine e ora consigliere Pd a Bologna si è confessato con l’Italia. Embè? Di castronerie e teorie campate in aria ne ha dette a sufficienza fin dall’esordio, quindi la cosa poco ci stupisce! Ma il giovane ribelle è andato oltre facendo, come dicono, “coming out” – addirittura? – raccontando che non volendo aumentare la criminalità se la coltiva a casa la. “Rischio fino a 6 anni di carcere” ha riferito, orgoglioso e sprezzante del pericolo il Nelson Mandela delle piantine, sferrando il solito slogan: “Il Parlamento accetti una situazione che già esiste nel Paese e legiferi a difesa dei pazienti e di 6 milioni di consumatori”. Non manca infatti il riferimento politically correct dei pazienti utilizzati ormai come scudo per farsi qualche cannetta in compagnia degli amici, nella Bologna universitaria ...

Pubblicità

VittorioSgarbi : La sardina Mattia Santori: 'Coltivo cannabis, la consumo e non alimento la criminalità'. Ma sopratutto non alimenta… - repubblica : Mattia Santori e la cannabis: 'La coltivo, la consumo e non alimento la criminalità' [di Ilaria Venturi] - Cap1964 : Sono molto utili per rimanere lucidi nel proprio compito di consigliere comunale! Un esempio eccellente! Chissà dov… - capand69 : RT @LegaSalvini: MATTIA SANTORI E LA CANNABIS: 'LA COLTIVO, LA CONSUMO E NON ALIMENTO LA CRIMINALITÀ' - murphi57 : RT @NicolaPorro: Il “coming out” della Sardina sulla cannabis emblema perfetto di un Pd senza contenuti. Cosa ha detto ?? -