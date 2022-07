Santa Rosalia | omaggio alla Santuzza con la grande rosa luminosa sul sagrato della Cattedrale

(Di lunedì 11 luglio 2022) Nessuno se lo aspettava: palermitani e turisti si sono inginocchiati ieri sera suldi Palermo. Per accendere le cinquemila candele che formavano lache l’artista Angelo Cruciani ha realizzato a Palermo per il Festino, la festapatrona. Sin dsua costruzione, Cruciani si è visto attorniato da bambini, da fedeli e semplici passanti. Ognuno voleva partecipare a questo che in pochi minuti è divenuto un rito collettivo. E dopo che monsignor Sarullo, il parroco, ha coinvolto tutti in un Padre Nostro, è iniziata l’accensione: chi bisbigliava una preghiera, chi prometteva qualcosa a se ...

Era stato il primo omaggio post pandemia a, nell'anno che aveva cancellato il Festino insieme a migliaia di altre manifestazioni in giro per il mondo. "E' un onore essere al centro del ...Sul sorteggio il prossimo 15 luglio: "Dobbiamo cavalcare l'onda, è il giorno di, non posso non pensarci''. La conferma dello staff: ''Se mi aspettavo questo Durante i playoff diverse ... Teatro: l'opera dei pupi racconta la vita di santa Rosalia - Sicilia Il Corpo di Polizia Municipale ha previsto una serie di misure e divieti relativi al traffico e alla viabilità in occasione del 398° Festino di Santa Rosalia.Nessuno se lo aspettava: palermitani e turisti si sono inginocchiati sul sagrato della cattedrale per accendere le cinquemila candele che formavano la grande rosa luminosa che l’artista e stilista Ang ...