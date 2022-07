Sanremo 2023, l’annuncio di Amadeus: Gianni Morandi sarà co-conduttore del Festival (Di lunedì 11 luglio 2022) «Sono felice di annunciar qualcosa di molto importante, ovvero il co-conduttore del prossimo Festival di Sanremo. Per tutte le prossime cinque serate del Festival saremo in due, io e il grande Gianni Morandi». L’ha annunciato durante l’edizione delle 20 del Tg1 Amadeus, che presenterà anche la prossima edizione di Sanremo 2023. Subito dopo l’annuncio è stato trasmesso un video dello stesso cantautore bolognese, che si è detto felice di accettare la proposta del conduttore. Leggi anche: Chiara Ferragni al Festival di Sanremo: condurrà con Amadeus la prima e l’ultima serata Dopo il FantaSanremo, arriva il FantaEurovision: ecco ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 luglio 2022) «Sono felice di annunciar qualcosa di molto importante, ovvero il co-del prossimodi. Per tutte le prossime cinque serate delsaremo in due, io e il grande». L’ha annunciato durante l’edizione delle 20 del Tg1, che presenterà anche la prossima edizione di. Subito dopoè stato trasmesso un video dello stesso cantautore bolognese, che si è detto felice di accettare la proposta del. Leggi anche: Chiara Ferragni aldi: condurrà conla prima e l’ultima serata Dopo il Fanta, arriva il FantaEurovision: ecco ...

jean_gelase : RT @giulw0nderland: gianni morandi condurrà sanremo 2023 e quando annuncerà alex wyse then what - LocalPage3 : Sanremo 2023, annuncio di Amadeus: coconduttore Morandi per 5 serate - marygracefdl : RT @aleferaz: GIANNI MORANDI CO CONDUTTORE DI SANREMO 2023 STAI ANDANDO FORTE GIANNIIII #Sanremo2023 - crickeecrock : RT @giulw0nderland: gianni morandi condurrà sanremo 2023 e quando annuncerà alex wyse then what - NMNFP : @morandi_g Sanremo 2023 sarà epico -

