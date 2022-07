Sanremo 2023: Gianni Morandi condurrà il Festival con Amadeus (Di lunedì 11 luglio 2022) Quando mancano ancora sette mesi al Festival di Sanremo 2023, si vanno aggiungendo i tasselli che comporranno il cast della prossima edizione della più importante manifestazione canora italiana che, per la terza volta, vedrà come direttore artistico e conduttore, Amadeus. Amadeus annuncia al TG1 il nome del co-conduttore Dopo aver fatto il nome di Chiara Ferragni, quale presenza sul palco dell'Ariston nella prima e nell'ultima serata di Sanremo, Amadeus, al TG1 delle 20, ha annunciato il nome della persona che lo affiancherà per tutte e cinque le serate del Festival, che andrà in scena dal 7 all'11 febbraio 2023. “Sono felice di annunciare qualcosa di molto importante, il co-conduttore del prossimo Festival di ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 11 luglio 2022) Quando mancano ancora sette mesi aldi, si vanno aggiungendo i tasselli che comporranno il cast della prossima edizione della più importante manifestazione canora italiana che, per la terza volta, vedrà come direttore artistico e conduttore,annuncia al TG1 il nome del co-conduttore Dopo aver fatto il nome di Chiara Ferragni, quale presenza sul palco dell'Ariston nella prima e nell'ultima serata di, al TG1 delle 20, ha annunciato il nome della persona che lo affiancherà per tutte e cinque le serate del, che andrà in scena dal 7 all'11 febbraio. “Sono felice di annunciare qualcosa di molto importante, il co-conduttore del prossimodi ...

