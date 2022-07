Sanremo 2023, Amadeus dà l’addio a Fiorello: chi prenderà il suo posto (Di lunedì 11 luglio 2022) Amadeus ha fatto un incredibile annuncio riguardo Sanremo 2023 che di fatto sancisce il suo addio a Fiorello. C’è già il nome del sostituto: i fan sono in visibilio. Amadeus ha ormai inaugurato la consuetudine di annunciare nel corso del TG1 delle 20:30 le notizie più importanti riguardo i Festival di Sanremo che l’hanno visto L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 11 luglio 2022)ha fatto un incredibile annuncio riguardoche di fatto sancisce il suo addio a. C’è già il nome del sostituto: i fan sono in visibilio.ha ormai inaugurato la consuetudine di annunciare nel corso del TG1 delle 20:30 le notizie più importanti riguardo i Festival diche l’hanno visto L'articolo proviene da Inews24.it.

Sanremo 2023: Gianni Morandi conduttore con Amadeus Mi sono chiesto: come mai Amadeus mi vuole Poi ho pensato: "Hai fatto tre festival straordinari, ma impegnativi e faticosi e nel 2023 avrai già compiuto 60 anni: avrai bisogno di una mano vivace e ... Amadeus, Morandi co - conduttore del festival 2023 Gianni Morandi sarà il co - conduttore del prossimo festival di Sanremo. Lo ha annunciato Amadeus in diretta al Tg1 delle 20. Quest'anno, al Festival di Sanremo 2023, ci sarà anche Gianni Morandi come co-conduttore insieme ad Amadeus. L'annuncio è stato fatto proprio dal presentatore, al Tg 1, in diretta. Al Festival di Sanremo 2023 mancano sette mesi, ma Amadeus continua ad aggiungere tasselli dietro tasselli alla sua squadra: dopo aver annunciato negli scorsi giorni la presenza sul palco dell'Ariston ...