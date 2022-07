Sanremo 2023, Amadeus condurrà il Festival con Gianni Morandi (Di lunedì 11 luglio 2022) Gianni Morandi condurrà il Festival di Sanremo 2023. L’annuncio di chi fosse l’artista che avrebbe affiancato Amadeus, direttore artistico da due edizioni, era attesissimo. Si parlava nuovamente di Fiorello e poi era circolato il nome di Jovanotti che con Morandi ha cantato la cover che aveva vinto la sfida la scorsa edizione. Insomma un veterano della canzone sarà sul palco dell’Ariston a presentare i colleghi aspiranti allo scettro della migliore canzone italiana. L’annuncio del co-conduttore è arrivato proprio da Amadeus al Tg1. “Sono felice di annunciare qualcosa di molto importante, il co-conduttore del prossimo Festival di Sanremo. Per tutte e cinque le sere sul palco saremo in due: io e il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022)ildi. L’annuncio di chi fosse l’artista che avrebbe affiancato, direttore artistico da due edizioni, era attesissimo. Si parlava nuovamente di Fiorello e poi era circolato il nome di Jovanotti che conha cantato la cover che aveva vinto la sfida la scorsa edizione. Insomma un veterano della canzone sarà sul palco dell’Ariston a presentare i colleghi aspiranti allo scettro della migliore canzone italiana. L’annuncio del co-conduttore è arrivato proprio daal Tg1. “Sono felice di annunciare qualcosa di molto importante, il co-conduttore del prossimodi. Per tutte e cinque le sere sul palco saremo in due: io e il ...

