Sanità | Salvini | ' in legge Bilancio norme per libera professioni infermieri'

Roma, 11 lug. (Adnkronos) - Si è svolto questo pomeriggio il convegno "Valorizzazione delle professioni sanitarie" presso la Sala Capitolare del Senato. A fare gli onori di casa Armando Siri, Luca Coletto ed Emanuele Monti rispettivamente coordinatore dei dipartimenti della Lega e coordinatore nazionale e lombardo del dipartimento Sanità della Lega. All'evento è intervenuto anche il segretario della Lega Matteo Salvini per ribadire l'impegno del partito a portare già nella prossima legge di Bilancio le modifiche alla legge nazionale per permettere agli infermieri e ai professionisti sanitari di esercitare la libera professione. Alla proposta della Lega è seguito il plauso di tutte le organizzazioni di settore intervenute nel corso ...

