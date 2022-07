San Giuliano Milanese | famiglia esce dall’auto prima che le fiamme la divorino

(Di lunedì 11 luglio 2022) Il conducente ha avvertito un problema al motore e si è fermato presso il punto vendita Obi. Di lì a poco è divampato l’incendio che per fortuna non ha avuto conseguenze

