San Giorgio a Cremano, al via la XXII^ edizione del Premio Massimo Troisi (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio a Cremano (Na) – Inizia domani martedì 12 luglio la XXII edizione del Premio Massimo Troisi diretto dall'attore Gino Rivieccio. La serata inaugurale inizierà alle ore 21:00 con la Prima semifinale del concorso Miglior Attore Comico. In conclusione di serata il concerto dei Super4 (nella foto di Riccardo Piccirillo), gruppo vocale formato da Greg Rega, Sabba, Aurelio Fierro Jr. e da Francesco Boccia che farà un omaggio alla canzone italiani degli anni '60, '70 e '80. La XXII edizione del Premio dedicato al grande attore sangiorgese è organizzata e promossa dalla Città di San Giorgio a Cremano (Na) e realizzata con un contributo della Regione Campania. Concorsi, musica, comicità ...

