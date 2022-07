San Benedetto | Pomezia in festa celebra il suo santo patrono

(Di lunedì 11 luglio 2022)– Si avviano alla conclusione i festeggiamenti delladi San, tradizionale appuntamento in cui la Cittàil proprio. “Quest’anno più che mai – dichiara il Sindaco diAdriano Zuccalà – ladi Sanassume un valore importante per la nostra comunità: Saninfatti non è solo ildi, ma di tutta l’Europa. Un’Europa che in questi mesi sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia recente. Quattro giorni diall’insegna della cultura, del senso di comunità e del divertimento che esprimono tutta la voglia di pace e normalità della nostra Città”. “Come ogni anno – ...

UffiziGalleries : #11luglio festa di San Benedetto, fondatore della Regola, qui raffigurato fanciullo alle prese con il suo primo mir… - vaticannews_it : L’eredità di #SanBenedetto, una luce per l’#Europa sfigurata dalla #guerra. Leggi ?? - civcatt : La cosiddetta 'opzione (san) Benedetto' «parte dal riconoscere che la società occidentale è postcristiana» in analo… - Gianniallu : RT @Stefy52213338: San Benedetto difendici da satana... sprofondi sempre negli abissi, lontano dai nostri cuori. - 75Ginny : RT @antonaccigabria: SANTA GIORNATA A TUTTI VOI CARISSIMI...(SAN BENEDETTO DA NORCIA'...DIFENDI L'EUROPA ED IL MONDO INTERO DALLE INSIDIE… -

Il cast ha coinvolto attori e performer internazionali, tra cui anche marchigiani come l'attrice Beatrice Stella (del Tronto), la ballerina di danza del ventre e scultrice Lucia ...E in questa prospettiva il Magistero diGiovanni Paolo II può ancora dare molto, anzi, deve ...patrono d'Europa DOMENICO BONVEGNA"Messaggero di pace, realizzatore di unione, maestro di civiltà, e soprattutto araldo della religione di Cristo e fondatore della vita monastica in Occidente: questi i giusti titoli della esaltazione ...Monsignor Visvaldas Kulbokas agli attivisti italiani del Mean e ai loro corrispondenti ucraini: "L'azione nonviolenta via per la costruzione della pace" ...