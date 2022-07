Sampdoria | Torreira alla Roma regala Villar a Giampaolo | l’intreccio

(Di lunedì 11 luglio 2022) Calciomercato: l’exsi propone. Un acquisto che porterebbein blucerchiato Lucaspotrebbe aiutare lanella trattativa per Gonzalo. Il centrocampista uruguaiano, in uscita dall’Arsenal, si è offerto nei giorni scorsidi Mourinho come rinforzo per il centrocampo. Il suo eventuale arrivo nella Capitale libererebbe lo spagnolo ex Getafe per, anche se al momento solo in prestito. Sulle tracce dic’è anche il Bologna. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Skriniar, Schick, Torreira, Andersen e Praet, tanto per citare alcuni nomi sparsi, hanno seguito ... FUTURO E MERCATO - Per la Sampdoria, questa dovrà essere l'annata della consacrazione di Damsgaard. ... Maglia Sampdoria 2022/23: il club blucerchiato ha presentato ufficialmente il third kit per la prossima stagione La Sampdoria ha presentato ufficialmente il third kit per la stagione 2022/23 di Serie ...