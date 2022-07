Sampdoria a Ponte di Legno | riaperto il dizionario Giampaolista

(Di lunedì 11 luglio 2022) Primo giorno di ritiro blucerchiato, i nuovi alle prese con la terminologia originale dell'allenatore dagli “scivola” e i “pizzica” al "diamo anima alla palla, giochiamo a pallone, non a pallonate". Audero e Augello: “Il mister è carico...”

Temù " Diamo anima alla palla, non mi fare il compitino!". Dopo 4 anni il vocabolario giampaolista torna a rimbombare tra i monti della Val Camonica. Marco Giampaolo riparte così, carico come il primo ...È cominciata la preparazione estiva dellain Alta Valle Camonica. Al centro sportivo di Temù, i blucerchiati di Marco Giampaolo ... che ha raggiunto la sede del ritiro didi Legno. Oggi, ...Corsa a due per l'acquisto della Sampdoria: la cessione del club potrebbe essere alla cordata Cerberus-Redstone o al fondo arabo, che rimane misterioso ...Primo giorno di ritiro blucerchiato, i nuovi alle prese con la terminologia originale dell'allenatore dagli “scivola” e i “pizzica” al ...