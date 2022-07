Salvione | “Il Napoli rischia di innescare un vero terremoto”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 11 luglio 2022) Pasqualeè intervenuto sulla questione koulibaly-, avvisando il patron De Laurentiis del rischio. PASQUALE– KOULIBALY –. Pasquale, direttore della versione digitale de ‘Il Corriere dello Sport’ ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio Quale potrebbe essere la bugia a fin di bene, di cui si parla in città, che avrebbe detto Giuntoli? “Non ne ho idea, anzi, posso dire che è stata una conferenza stampa esplicativa e chiara. Questo è stato un buon punto di partenza per la stagione del, ottimo per ricostruire un rapporto con la piazza. Faccio i miei complimenti a Giuntoli e mi auguro che rivedremo conferenze di ...