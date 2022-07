Salvini e Conte minacciano crisi? Sondaggio-Mentana, sorpresa: come cambiano le cifre (Di lunedì 11 luglio 2022) come in ogni lunedì che si rispetti, non può mancare il Sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. Prima ancora delle intenzioni di voto aggiornate ad oggi, 11 luglio, l'istituto si è occupato di rilevare il parere degli elettori su uno dei principali temi politici degli ultimi giorni: lo ius scholae. Il 52% si è detto favorevole, il 30% contrario: ovviamente il consenso varia molto a seconda del partito (86% di sì nel Pd, 60% nel M5s, 47% in Fi, 28% nella Lega e 21% in Fdi). Per quanto concerne le intenzioni di voto, la situazione sembra essersi stabilizzata, con variazioni davvero minime rispetto alla scorsa settimana. Guida sempre Giorgia Meloni, che con Fratelli d'Italia è rilevata al 23,5% (-0,1 rispetto a sette giorni fa). Continua l'inseguimento il Pd di Enrico Letta, che è dato al 21,7% (-0,1). Piccola ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022)in ogni lunedì che si rispetti, non può mancare ilrealizzato da Swg per il TgLa7 di Enrico. Prima ancora delle intenzioni di voto aggiornate ad oggi, 11 luglio, l'istituto si è occupato di rilevare il parere degli elettori su uno dei principali temi politici degli ultimi giorni: lo ius scholae. Il 52% si è detto favorevole, il 30% contrario: ovviamente il consenso varia molto a seconda del partito (86% di sì nel Pd, 60% nel M5s, 47% in Fi, 28% nella Lega e 21% in Fdi). Per quanto concerne le intenzioni di voto, la situazione sembra essersi stabilizzata, con variazioni davvero minime rispetto alla scorsa settimana. Guida sempre Giorgia Meloni, che con Fratelli d'Italia è rilevata al 23,5% (-0,1 rispetto a sette giorni fa). Continua l'inseguimento il Pd di Enrico Letta, che è dato al 21,7% (-0,1). Piccola ...

AndreaMarcucci : La scelta politica del #M5S è grave. Indebolire o mettere a rischio il governo in queste settimane è da scellerati.… - Linkiesta : L’uscita dei grillini dal governo sarebbe un utile problema per il #Pd Senza i Cinquestelle, l’esecutivo avrebbe u… - ivanscalfarotto : Con il 5% dei seggi proporzionali, alle prossime elezioni @ItaliaViva otterrebbe 20 parlamentari su 600. In questa… - FCassone74it : e magari qualche indagine per gabbiare i collaborazionisti. Conte e Salvini meriterebbero anche peggio - Ienaridens2 : RT @Misurelli77: Benvenuti nel Paese di Pulcinella... Se Renzi fa cadere un governo: Bravissimo, grazie Renzi, è uno statista. Se Conte f… -