Salvatore Borsellino | “Contro i megafoni della retorica il 19 luglio in via D’Amelio il ‘Suono del silenzio' ”

"Cari amici, anche quest'anno vi chiedo di partecipare al presidio di 'Scorta per la Memoria' sotto l'albero che mia madre ha voluto piantare, come simbolo di pace e di speranza, nella buca scavata dall'esplosione". Così Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo e fondatore del Movimento delle Agende Rosse, in questi giorni a Palermo per commemorare il trentennale dell'attentato di via D'Amelio. "Quell'ulivo affonda le radici nella terra bagnata dal sangue di Paolo e di Agostino Catalano, di Claudio Traina, di Emanuela Loi, di Vincenzo Li Muli e di Eddie Cosina, componenti della Scorta del Quarto Savona 21 che quel giorno, insieme ad Antonino Vullo, 'condannato' a sopravvivere, erano stati comandati per il loro appuntamento con la morte. Nel 2021 abbiamo fatto il presidio accanto all'albero dal

