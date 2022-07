Salvamento, World Games 2022: Italia, Federica Volpini è d’oro! Anche cinque argenti e un bronzo nella seconda giornata (Di lunedì 11 luglio 2022) seconda e ultima giornata in piscina per quanto riguarda il Salvamento ai World Games 2022. Ed è ancora l’Italia la rilevante protagonista odierna, data la conquista di un oro, cinque argenti e un bronzo all’interno delle otto finali che si sono disputate a Birmingham, in Alabama. In particolare, a vincere l’oro è Federica Volpini, un volto ormai molto conosciuto nell’ambiente, che fa suoi i 100 metri con pinne e torpedo: il tempo è di 56?27. D’argento è Paola Lanzillotti in 58?12, bronzo alla francese Justine Weyders). La corrispondente gara maschile va al tedesco Tim Brang in 50?48, poi gli spagnoli Francisco Javier Catala Llinares e Alberto Turrado Alvarez in 51?63 ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022)e ultimain piscina per quanto riguarda ilai. Ed è ancora l’la rilevante protagonista odierna, data la conquista di un oro,e unall’interno delle otto finali che si sono disputate a Birmingham, in Alabama. In particolare, a vincere l’oro è, un volto ormai molto conosciuto nell’ambiente, che fa suoi i 100 metri con pinne e torpedo: il tempo è di 56?27. D’argento è Paola Lanzillotti in 58?12,alla francese Justine Weyders). La corrispondente gara maschile va al tedesco Tim Brang in 50?48, poi gli spagnoli Francisco Javier Catala Llinares e Alberto Turrado Alvarez in 51?63 ...

